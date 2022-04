Draft NBA 2022, anche Gabriele Procida si dichiara eleggibile

Dopo Matteo Spagnolo ieri, oggi un altro italiano ha aggiunto il proprio nome a quello dei giocatori selezionabili al prossimo Draft NBA. Gabriele Procida, guardia della Fortitudo Bologna, si è ufficialmente dichiarato eleggibile, come annunciato dalla sua agenzia.

Procida è seguito dall’anno scorso dagli scout americani e già nell’estate 2021 aveva l’occasione di partecipare al Draft. In quella situazione però l’azzurro decise di rimandare la propria elegibbilità, togliendo il proprio nome all’ultimo. Ora, con un anno in più sulle spalle, il classe 2002 ci riproverà. Procida in questa stagione sta mantenendo 7.1 punti e 3.1 rimbalzi di media in Serie A con la Fortitudo.

Secondo ESPN, Procida sarebbe proiettato alla chiamata #54, una posizione dietro Spagnolo. Quella scelta al momento è di proprietà di Milwaukee, alla quale però sarà tolta come sanzione di tanking. La prima chiamata utile sarà dunque la 56, degli Washington Wizards.