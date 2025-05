Drama anche in BIG3: Michael Beasley scontento dell’arrivo di Lance Stephenson, vuole una trade

Michael Beasley e Lance Stephenson non vanno molto d’accordo: i loro dissapori probabilmente risalgono ai mesi in cui divisero lo spogliatoio ai Los Angeles Lakers, nella stagione 2018-19. I due si sfideranno in 1vs1 il prossimo 6 giugno con in palio 100.000 dollari, ma ad aggiungere ulteriore pepe alla loro rivalità c’è il fatto che dovrebbero essere di nuovo compagni di squadra nella prossima stagione, in BIG3. Stephenson è infatti stato selezionato con la prima chiamata al Draft dai Miami 305, nuova squadra della Lega di 3vs3 lanciata da Ice Cube ormai da diversi anni.

Una notizia che Beasley non ha digerito: secondo Chris Haynes, l’ex giocatore di Heat e T’Wolves starebbe pensando di chiedere addirittura la cessione ai Miami 305 per evitare di giocare con Stephenson. Il roster dei Miami 305 comprende anche due ex giocatori NBA come Mario Chalmers e Reggie Evans.

.@TheBig3 News: Michael Beasley — of the expansion Miami 305 team — is upset the franchise drafted Lance Stephenson with the No. 1 overall pick and is contemplating requesting a trade, sources tell me. pic.twitter.com/SSyGJ1vrtN — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 19, 2025

Poche settimane fa Beasley e Stephenson avevano fatto trash talking, prima in palestra e successivamente anche su Instagram.