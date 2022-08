Draymond Green ama Doncic: solo una star NBA meglio di Luka…

Draymond Green ha ovviamente un pregiudizio per i Golden State Warriors ma è anche innamorato di Luka Doncic. Anche se non lo facesse, non è che il quattro volte campione sarebbe il solo a scegliere il compagno di squadra di lunga data, Stephen Curry, come suo giocatore NBA preferito da guardare. Dopotutto, Green non è altro che uno studente del gioco e non c’è mai stato un altro giocatore che manipola le difese come Curry.

Tuttavia, l’MVP delle Finals in carica non è l’unico giocatore per il quale Green ha un’affinità speciale. Chi è il suo giocatore preferito da guardare oltre a Curry? Luka Doncic, la superstar dei Dallas Mavericks che Green e gli Warriors hanno sconfitto nelle finali della Western Conference.

“Il mio giocatore NBA preferito da guardare oltre a Steph è Luka. Luka è diverso. Voglio dire, il modo in cui vede il campo, segna, arriva al suo posto, il suo ritmo. Sicuramente sceglierei Luka”.

Difficile dargli torto. Luka Doncic è un giocatore generazionale che fa cose strabilianti per noi comuni mortali. Poi Draymond Green si sarà pure stufato di vedere sempre la solita routine di Steph Curry. Ormai è quasi un decennio che lo vede costantemente tutti i giorni in allenamento!

