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Draymond Green, caduta di stile: “Porzingis? Non ci preoccupiamo del latte scaduto, guardiamo oltre”

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Nella giornata di ieri Kristaps Porzingis ha annunciato la difficile decisione di allontanarsi dal basket, forse perennemente, per prendersi cura della propria salute. Il lungo lettone è affetto dalla POTS, una sindrome che gli causa la tachicardia quando passa alla posizione eretta: troppo invalidante per continuare a giocare. Porzingis, 31 anni, resta ufficialmente sotto contratto con i Golden State Warriors che potrebbero anche decidere di cederlo via trade: nei prossimi mesi il suo accordo in scadenza nel 2028 da 20 milioni di dollari l’anno potrebbe fare gola a qualche squadra che vuole liberare spazio salariale. A fare discutere nelle ultime ore sono però state le parole di Draymond Green, non esattamente delicato nel commentare la situazione del compagno e cosa significa il suo allontanamento per la squadra.

“Da quando sono qui non ci sono mai stati battibecchi, non è mai stato detto ‘tizio dovrebbe vergognarsi’. Non fa parte della nostra cultura, e lo stesso vale per la situazione di Porzingis. Nessuno sta lì seduto a denigrare questo ragazzo o anche solo a preoccuparsi per lui. Nella nostra mente, siamo andati oltre con i giocatori che abbiamo qui… Non puoi startene seduto a preoccuparti del latte scaduto” ha detto Green, manifestando la volontà di non pensare a Porzingis ma di rimanere concentrati sulla stagione con i giocatori a disposizione. Di sicuro però definire il lettone “latte scaduto” non è stata un’uscita elegante, viste anche le ragioni che hanno spinto il giocatore a lasciare la pallacanestro.

Francesco Manzi
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