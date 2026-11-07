Draymond Green, caduta di stile: “Porzingis? Non ci preoccupiamo del latte scaduto, guardiamo oltre”

Nella giornata di ieri Kristaps Porzingis ha annunciato la difficile decisione di allontanarsi dal basket, forse perennemente, per prendersi cura della propria salute. Il lungo lettone è affetto dalla POTS, una sindrome che gli causa la tachicardia quando passa alla posizione eretta: troppo invalidante per continuare a giocare. Porzingis, 31 anni, resta ufficialmente sotto contratto con i Golden State Warriors che potrebbero anche decidere di cederlo via trade: nei prossimi mesi il suo accordo in scadenza nel 2028 da 20 milioni di dollari l’anno potrebbe fare gola a qualche squadra che vuole liberare spazio salariale. A fare discutere nelle ultime ore sono però state le parole di Draymond Green, non esattamente delicato nel commentare la situazione del compagno e cosa significa il suo allontanamento per la squadra.

“Da quando sono qui non ci sono mai stati battibecchi, non è mai stato detto ‘tizio dovrebbe vergognarsi’. Non fa parte della nostra cultura, e lo stesso vale per la situazione di Porzingis. Nessuno sta lì seduto a denigrare questo ragazzo o anche solo a preoccuparsi per lui. Nella nostra mente, siamo andati oltre con i giocatori che abbiamo qui… Non puoi startene seduto a preoccuparti del latte scaduto” ha detto Green, manifestando la volontà di non pensare a Porzingis ma di rimanere concentrati sulla stagione con i giocatori a disposizione. Di sicuro però definire il lettone “latte scaduto” non è stata un’uscita elegante, viste anche le ragioni che hanno spinto il giocatore a lasciare la pallacanestro.