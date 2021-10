Draymond Green celebra il ritorno in campo di Nico Mannion

La Virtus Bologna ha vinto nettamente contro Trieste nella quarta giornata di campionato. La gara ha segnato l’esordio in maglia bianconera di Nico Mannion, in campo per 5 minuti con altrettanti punti.

Si è trattato della prima gara giocata da Mannion dopo le Olimpiadi e il bruttissimo virus che l’ha fortemente debilitato. A celebrare il ritorno sul parquet del play azzurro c’è stato anche Draymond Green, ex compagno ai Golden State Warriors.

“He’s back! Go time” ha scritto Green in una story su Instagram, postando una foto di Mannion.

Una bella iniezione di fiducia per il neo giocatore della Virtus, la cui scelta di giocare in Europa è stata lodata dallo stesso Green qualche mese fa.

Foto: FIBA