Draymond Green definisce Kendrick Perkins un “grande orco”: ecco perché

La star dei Golden State Warriors, Draymond Green, non ha ancora finito di attaccare Kendrick Perkins dopo che l’ormai analista sportivo ha detto che il giocatore dei californiani ha paura di tirare.

Dopo gara-6 degli Warriors contro i Memphis Grizzlies di venerdì, Perkins ha argomentato alcune delle preoccupazioni per i Dubs nella resa dei conti. Durante la sua apparizione a First Take di ESPN, Perk ha citato l’ex difensore dell’anno e ha detto che ha troppa “paura” di tirare dato che non guarda nemmeno il canestro.

Green non ha preso le critiche gentilmente e ha detto la sua dopo la loro vittoria che ha chiuso la serie poiché ha definito Perkins un “grande orco”.

“Ho letto qualcosa sul mio smartphone prima. C’è un ragazzo che dice che ho paura di tirare a canestro. ‘Paura’ e ‘Draymond Green’ nella stessa frase è senza senso. Ma hai un grande orco in TV che dice quelle cose su di me e alcuni pensano sia il Vangelo”.

