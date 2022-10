Draymond Green, dopo il pugno a Poole arrivano le offerte per diventare un pugile professionista

Il video del pugno di Draymond Green a Jordan Poole durante un allenamento dei Golden State Warriors ha fatto rapidamente il giro del web.

Lo ha visionato anche l’influencer e boxeur Jake Paul, noto per aver organizzato incontri di boxe contro altre celebrità negli ultimi anni. Paul deve aver intravisto del talento nel pugno sferrato da Dryamond Green al compagno, tanto da offrirgli un ricco cachet per un incontro di boxe.

La star americana, infatti, tramite Twitter ha recapitato all’ala di Golden State un’offerta di 10 milioni di dollari per combattere un match, ovviamente in pay per view. Jake Paul, che in passato ha sfidato personalmente Nate Robinson, ha proposto anche l’avversario con cui Green dovrebbe condividere il ring: un altro ex cestista, Deron Williams.

Draymond I got $10 million for you to get in the ring on the next Most Valuable Promotions pay per view. Who you want? @Money23Green

