Draymond Green è come Paolo Maldini, secondo coach Tuomas Iisalo

​Tuomas Iisalo, attuale allenatore ad interim dei Memphis Grizzlies dopo il licenziamento di Taylor Jenkins, ha recentemente paragonato Draymond Green, giocatore dei Golden State Warriors, a Paolo Maldini, leggendario calciatore e capitano dell’AC Milan, considerato da molti uno dei migliori difensori di sempre (se non il migliore). Iisalo ha sottolineato la versatilità difensiva di Green, paragonandola a quella di Maldini, evidenziando come entrambi siano stati fondamentali per le loro squadre grazie alla capacità di adattarsi a diverse posizioni difensive e alla leadership sul campo.

“Quando parliamo di Green parliamo di uno dei difensori più intelligenti della storia del gioco. La sua capacità di parlare coi compagni è incredibile. Fa una mappatura del campo ad un livello talmente alto che riesce a vedere i problemi prima ancora che nascano, molto prima della maggior parte dei giocatori. Tante volte, solo muovendosi nella posizione giusta, riesce ad evitare questi problemi. Un po’ di tempo fa c’era un grande difensore centrale della Nazionale italiana, Paolo Maldini, che raramente entrava in tackle. Non era un grande difensore per via dei tackle. I suoi allenatori dicevano che non entrava spesso in scivolata perché sapeva gestire i problemi prima ancora che nascessero” ha dichiarato il coach finlandese dei Grizzlies.

Draymond Green è noto per la sua abilità nel difendere su più posizioni, la sua intelligenza tattica e l’energia che porta in campo, rendendolo un pilastro degli Warriors nonché vincitore di 4 titoli NBA e di un Defensive Player of the Year.