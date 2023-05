Draymond Green è entusiasta di essere sul podio insieme a LeBron in una speciale classifica dei playoff

Draymond Green ha appena disputato quella che forse è stata la sua miglior partita dei playoff NBA di questa stagione mercoledì sera quando i Golden State Warriors hanno sconfitto i Los Angeles Lakers di LeBron James in gara-5. L’ex difensore dell’anno ha messo a segno una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi mentre aiutava gli Warriors a ottenere su successo per 121 a 106 sugli altri californiani.

Green ha ora raggiunto le 60 doppie doppie nei playoff, che a quanto pare è il secondo record NBA per maggior numero di doppie doppie tra i giocatori in attività . L’altro uomo sulla graduatoria insieme a Draymond Green non è altro che LeBron James, che attualmente è a 130 durante la sua illustre carriera.

Nell’episodio di venerdì del suo podcast, Draymond Green ha parlato della sua impresa più recente. Il veterano degli Warriors non ha potuto fare a meno di ventarsi del fatto che si è unito a LeBron in una lista di due uomini d’élite:

“LeBron James e io siamo gli unici due giocatori in attività con oltre 60 doppie doppie nei playoff. Questo mi ha riportato un po’ indietro. Ogni volta che vieni menzionato in una lista con LeBron James è incredibile. Conosciamo tutti il suo curriculum… Non giochi per i record. Non giochi per i riconoscimenti. Ma questo è ciò per cui lavori: per essere riconosciuto insieme ai GOAT. Per me, quando l’ho visto, è stato davvero emozionante”.

