Se chiedi all’allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, Draymond Green è di gran lunga il miglior difensore dell’NBA di oggi e anche dell’era moderna.

Il tattico degli Warriors non si è certo trattenuto nel lodare il suo equilibratore in vista della resa dei conti di Golden State contro gli Utah Jazz, una squadra che include il due volte Defensive Player of the Year e uno dei centri difensivi più impattanti nella NBA di com’è Rudy Gobert. Tra l’altro il francese vincerà quasi certamente il titolo come miglior difensore dell’anno anche della stagione 2020-2021.

“Nella mia testa, è il miglior difensore del campionato in questo momento. Penso che sia stato il miglior difensore nell’era moderna del basket”.

“In my mind he’s the best defender in the league right now. I think he’s been the best defender in the modern era of basketball.” Steve Kerr on @Money23Green. (via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/kGURBGtOMU — Dime (@DimeUPROXX) May 11, 2021

Certamente Draymond Green è difensore fortissimo, uno dei migliori NBA di sempre, quest’affermazione di Steve Kerr è incontestabile. Poi dire che sia il miglior dell’NBA di oggi o il migliore dell’NBA moderna, è molto difficile. Negli ultimi anni ci sono stati ottimi difensori, non solo Rudy Gobert, basta pensare a Tony Allen, ex Memphis Grizzlies. Sicuramente il #23 dei Golden State Warriors darebbe ragione al proprio allenatore poiché qualche settimana fa aveva detto di ritenersi il miglior difensore di sempre, come potete leggere in questo articolo cliccando qui.

