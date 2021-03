Draymond Green e Steph Curry non giocheranno questa notte contro i Phoenix Suns

Anthony Slater di The Athletic ha riferito che sia Steph Curry che Draymond Green siederanno per la seconda tappa del back-to-back della squadra. Slater ha fatto notare che nessuno dei due ha fatto il viaggio per Phoenix, con Curry che si è preso un giorno libero e Green che ha preferito far riposare la caviglia prima dell’All-Star Break.

Sources: Draymond Green and Steph Curry will not play against the Suns tonight. Neither made the trip to Phoenix. Rest for Curry, recovery day for Green’s sore ankle ahead of All-Star break.

