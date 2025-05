Draymond Green FURIOSO: “Smettela di farmi apparire come l’uomo nero arrabbiato”

Durante la conferenza stampa post sconfitta in gara-2 tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, Draymond Green ha dichiarato:

“Non sono un uomo nero arrabbiato. Sono un uomo nero di successo, istruito, con una grande famiglia. E sono bravo nel mio lavoro. Il piano che cerca di farmi apparire come un uomo nero arrabbiato è folle. Sono stufo. È ridicolo”.

Draymond Green just wanted to give one quick postgame statement: “The agenda to continue to keep making me look like an angry black man is crazy. I’m sick of it. It’s ridiculous.” pic.twitter.com/ay7TLFhjWL

