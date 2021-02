Draymond Green ha chiuso la partita contro i Mavs con delle statistiche inedite

Non solo la clamorosa prestazione realizzativa di Steph Curry, contro i Dallas Mavericks c’è stata un’altra stats line degna di nota: quella di Draymond Green. Il giocatore dei Golden State Warriors è stato il principale creatore di gioco per la sua squadra, chiudendo la partita con 15 assist.

Green ha totalizzato 15 assist, 6 rimbalzi, 6 recuperi e 4 stoppate a fronte di soli 2 punti e addirittura 0 tiri dal campo segnati, su 2 tentativi. È la prima volta negli ultimi 30 anni che un giocatore realizza almeno 15 assist, con almeno 5 rimbalzi e 5 recuperi senza però mai segnare un tiro.

Draymond Green with one of the craziest stat lines you’ll ever see.

2 PTS

6 REB

15 AST

6 STL

4 BLK

0-2 FG

He is the first player with 15+ assists, 5+ rebounds, 5+ steals in a game without making any field goals in the last 30 seasons. pic.twitter.com/yaDQBJ5KmN

— StatMuse (@statmuse) February 7, 2021