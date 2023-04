Draymond Green ha spiegato la dinamica del suo “calpestamento” di Sabonis

Nel corso del quarto quarto di Gara-2, Draymond Green è stato espulso con un Flagrant 2 per aver colpito con un piede il petto di Domantas Sabonis mentre quest’ultimo era a terra, sostanzialmente calpestandolo. Il lungo lituano dei Sacramento Kings aveva trattenuto Green prendendogli la caviglia e, come gesto di reazione, il giocatore degli Warriors lo ha colpito lasciandolo a terra dolorante per un po’.

Mentre si discute su una possibile sospensione di Green per Gara-3, il giocatore in conferenza stampa ha dato la sua versione dell’accaduto. Secondo lui, non ci sarebbe stata volontarietà nel suo gesto.

La mia gamba è stata afferrata per la seconda volta in due partite. Gli arbitri si sono limitati a guardare, dovevo appoggiare la mia gamba da qualche parte e non sono la persone più flessibile del mondo, non sono riuscito ad allungarla.