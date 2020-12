Draymond Green non giocherà neanche contro i Chicago Bulls

Proseguono le cattive notizie per i Golden State Warriors dopo il pessimo inizio di stagione e l’infortunio che ha messo Marquese Chriss per il resto della stagione: Draymond Green non giocherà nemmeno stanotte, nella trasferta contro i Chicago Bulls. Il giocatore deve ancora esordire quest’anno dopo aver avuto il Covid-19 e poi essersi infortunato alla caviglia. Nonostante sembrasse potesse rientrare contro i Bulls, il lungo degli Warriors sarà ancora out: probabile il suo recupero per la prossima partita contro Detroit, il 29 dicembre.

Draymond Green remains out tonight against the Bulls. — Anthony Slater (@anthonyVslater) December 27, 2020

