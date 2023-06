Draymond Green non ha dubbi che le Finals NBA siano già finite

La star dei Golden State Warriors, Draymond Green, ha quattro campionati in bacheca, quindi sa riconoscere una squadra campione quando ne vede una. Detto questo, non ha esitato a incoronare Nikola Jokic e i Denver Nuggets Campioni NBA 2023 dopo aver visto come hanno gestito i Miami Heat in Gara 4.

I Nuggets hanno ancora bisogno di una vittoria per rivendicare ufficialmente il Larry O’Brien Trophy, ma Green è convinto che la serie sia finita. Questa non è in alcun modo una mancanza di rispetto per gli Heat, ma piuttosto una testimonianza di quanto Denver sia seria nel chiudere le Finals NBA.

“Il tuo campione NBA del 2023… Denver Nuggets, è stato incoronato. Se hai guardato gara 4 e non ti è sembrato che i Denver Nuggets avessero vinto il titolo, non so cosa stavi guardando”, ha dichiarato Draymond Green sul suo podcast tramite Bleacher Report.

“E comunque, non lo dico in modo irrispettoso. Non che stiano guardando oltre la prossima vittoria che devono ottenere. No, ve l’ho detto, Denver ha finito di fare colazione. E la scorsa notte, queste ultime due partite, ne sono state un altro esempio. Stanno finendo la colazione. Non giocano con il loro cibo”.

"Your 2023 NBA champion … Denver Nuggets, has been crowned." 👀 Dray after the Nuggets' convincing Game 4 win in the Finals Full episode exclusively in the B/R app @TheVolumeSports pic.twitter.com/oYjikyRXwX — Bleacher Report (@BleacherReport) June 10, 2023

Leggi anche: I Toronto Raptors hanno scelto il nuovo coach e non sarà Scariolo