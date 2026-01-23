draymond green

Draymond Green: “Non sono un giocatore scorretto, tanti europei invece lo sono!”

Francesco Manzi

Draymond Green, nell’ultimo episodio del suo podcast The Draymond Green Show, ha parlato del particolare caso dello svedese Pelle Larsson, giocatore dei Miami Heat. Larsson solo nell’ultima settimana ha avuto delle tensioni con Devin Booker e DeMar DeRozan, causando tra l’altro l’espulsione di quest’ultimo. Green non ha criticato Larsson, anzi: ma si è anche difeso dicendo di non essere un “dirty player”, un giocatore scorretto o “sporco” cestisticamente parlando. La star dei Golden State Warriors ha anzi puntato il dito contro molti giocatori europei, senza fare nomi, che proprio come Larsson infastidiscono gli avversari con parole e colpi poco evidenti.

“Ho giocato contro tanti europei, fanno piccole cose ‘sporche’. C’è una differenza, la gente se la prende con me dicendo che sono scorretto. No, Draymond non è scorretto. Draymond vi fa il c**o, non sono ‘sporco’. Gioco da tanto tempo, non vai avanti facendo cose ‘sporche’. Non c’è alcun giocatore in NBA che potrebbe dirvi che Draymond è un giocatore ‘sporco’. Gli europei invece sì, loro fanno tante cose ‘sporche’ in campo. E se Larsson ha fatto arrabbiare così tanto D-Book e DeMar significa che sta facendo qualcosa che non vediamo. Ha ottenuto anche dei buoni riisultati: D-Book ha ricevuto un tecnico, DeMar è stato espulso. Ma se vuoi continuare in questo modo devi essere pronto, perché se continui così gli avversari inizieranno a prendersela con te…” ha detto Green. Parole che faranno sicuramente discutere alla luce delle azioni che il giocatore degli Warriors ha compiuto in tutta la sua carriera, diventando anche noto per i suoi comportamenti un po’ sopra le righe.

