Per la seconda volta in questa stagione, Draymond Green e i Golden State Warriors sono stati spazzati via dai Brooklyn Nets, questa notte per 134 a 117 al Chase Center.

Dopo la partita, Green ha riconosciuto le possibilità di titolo dei Nets e li ha definiti la squadra da battere nella Eastern Conference:

Draymond Green on the Nets: "They're the team to beat in the East. My opinion." — Anthony Slater (@anthonyVslater) February 14, 2021

