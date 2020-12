Draymond Green salta anche la sfida di Natale contro i Milwaukee Bucks

Rimandato ancora l’esordio stagionale di Draymond Green che sta vivendo un avvio di campionato molto complicato. Dopo aver saltato parte del training camp causa Coroanvirus, l’ala dei Golden State Warriors ha accusato un infortunio a un piede che l’ha estromesso dalla prima gara stagionale, persa nettamente contro i Brooklyn Nets.

Nonostante si sia allenato regolarmente il giorno prima dell’opening night, Green non sarebbe ancora pronto a scendere in campo e perciò salterà anche la partita del giorno di Natale contro i Milwaukee Bucks (20:30 ora italiana, in diretta in chiaro anche su Cielo).

Fonte: ESPN

