Draymond Green sarà all’All-Star Game… ma da commentatore sportivo

L’NBA All-Star Game è in arrivo questo fine settimana, con i tifosi che sono entusiasti non solo per lo spettacolo in sé, ma anche per i festeggiamenti che accompagneranno la competizione durante il fine settimana. Tuttavia, c’è qualcos’altro per cui i fan si entusiasmano. L’NBA All-Star Game avrà una trasmissione alternativa con la star dei Golden State Warriors, Draymond Green, e le leggende NBA, Shaquille O’Neal e Charles Barkley, come riportato dal New York Post.

L’NBA All-Star Game avrà ora una propria trasmissione alternativa con Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Draymond Green, recentemente firmato. Per la partita di domenica sera, Turner ha spostato il suo piano e avrà la squadra di Barkley con il resto dell’equipaggio di “Inside the NBA”, inclusi Ernie Johnson e Kenny Smith, per esprimere opinioni sul match su TBS.

Questa è un’idea interessante di Turner Sports. Probabilmente hanno avuto l’ispirazione da ManningCast di ESPN e dalla trasmissione NFL di Nickelodeon perché TBS presenterà la squadra regolare di Inside the NBA: Ernie Johnson, Shaquille O’Neal, Charles Barkley e la recente aggiunta Draymond Green, insieme a giocatori microfonati, come Stephen Curry e Ja Morant. Sarà davvero molto interessante sentire questi fenomeni commentare l’ASG.

