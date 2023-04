Draymond Green sarà sospeso per aver calpestato Sabonis?

Dopo l’incidente di Draymond Green con Domantas Sabonis in gara-2 della serie tra Golden State Warriors e Sacramento Kings, la domanda nella mente di tutti in questo momento è: Green sarà sospeso per le sue azioni?

Per chi se lo fosse perso, Draymond Green ha calpestato il petto di Sabonis all’inizio del quarto quarto dopo che il lungo dei Kings è caduto e ha afferrato le gambe del veterano degli Warriors. Ha fatto guadagnare a Dray un Flagrant 2 e un’espulsione automatica, mentre Sabonis ha ricevuto un fallo tecnico per le sue azioni.

In seguito all’incidente, molti hanno chiesto che Green venisse sospeso in Gara 3. Diversi sostenitori dei Kings e NBA hanno definito Green sporco e un “delinquente” per l’atto, con molti che lo hanno accusato di aver calpestato Sabonis apposta per fargli del male.

Resta da vedere se l’NBA indagherà sulla questione, ma basandosi sulle regole attuali, Green non sarà sospeso per la sua azione.

L’NBA ha un sistema di ripercussione a tre punti per flagrant foul. Un Flagrant 2 dà a un giocatore due punti e un Flagrant 1 un punto. Quando un giocatore accumula un punto in più di questi tre punti, riceve una sospensione di una partita. Qualsiasi punto da allora in poi porta a una punizione più grande, secondo Sports Illustrated:

Il giocatore a 2 punti commette un FFP2: sospensione automatica per una partita

Il giocatore a 3 o 4 punti commette un FFP1: sospensione automatica per una partita

Il giocatore a 3 o 4 punti commette un FFP2: sospensione automatica per due partite

Il giocatore con 5 o più punti commette un FFP1 o FFP2: sospensione automatica per due partite