Draymond Green: “Se non avessi tirato il pugno a Poole adesso saremmo ancora in corsa per il titolo”

Draymond Green ha giocato a tratti una grande serie contro i Los Angeles Lakers, nonostante poi i suoi Golden State Warriors abbiano perso 4-2 mancando la qualificazione alle Finali di Conference. La stagione del veterano, che ha una Player Option sulla prossima stagione e potrebbe quindi diventare free agent a luglio, è stata però macchiata dal pugno tirato a Jordan Poole durante il training camp dello scorso ottobre. L’episodio, insieme al video che è circolato ovunque nelle ore successive, ha sicuramente giocato un ruolo nelle dinamiche interne degli Warriors. Anche durante i Playoff, il linguaggio del corpo tra Green e Poole è stato spesso sotto la lente di ingrandimento. E non ha aiutato che Poole abbia segnato appena 8.3 punti di media nella serie contro i Lakers, dopo aver scollinato i 20 durante la stagione regolare.

Ospite di ESPN, Green ha parlato dell’episodio e ha sostanzialmente imputato al suo pugno l’eliminazione contro i Lakers. Secondo il giocatore di Golden State, l’accaduto avrebbe scatenato un effetto a catena dovuto al fatto che Green si sarebbe “contenuto” nei mesi successivi, in termini di interazioni con i compagni in campo.

Parliamo di tutte le difficoltà che abbiamo avuto come squadra, ad esempio il non riuscire a vincere fuori casa. Niente di tutto questo sarebbe successo se non avessi tirato il pugno a Poole. C’è stato un periodo in cui sono rimasto in disparte e in silenzio, per dare tempo alla situazione di sistemarsi . Probabilmente è stato a febbraio che ho iniziato a sentirmi di nuovo me stesso e ho ricominciato a parlare di più. Però ci sono stati 5 mesi in cui abbiamo lasciato passare alcune cose, e poi succede arrivi a febbraio e sei dove sei. Hai costruito cattive abitudini nei mesi precedenti, ormai sei così. Puoi provare a fare delle correzioni e migliorare, infatti siamo arrivati al secondo turno dei Playoff, ma non siamo mai tornati ad essere una squadra capace di vincere il titolo.

Draymond Green told me that he believes the Warriors would still be playing if it wasn’t for the incident between him and Jordan Pool pic.twitter.com/B9txJCl0OY

— Stephen A Smith (@stephenasmith) May 17, 2023