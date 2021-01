Draymond Green sui fatti del Campidoglio: “Non è stata una protesta, ma un attacco terroristico”

I giornalisti, dopo le partite di ieri notte, hanno chiesto praticamente ad ogni giocatore o allenatore NBA cosa ne pensassero dei fatti del Campidoglio, a Washington, dove centinaia di sostenitori di Donald Trump nelle scorse ore hanno assaltato il Congresso per impedire che venisse ufficializzata la vittoria delle elezioni da parte di Joe Biden.

In molti hanno sottolineato la disparità di trattamento tra questi “manifestanti” e quelli dei mesi scorsi per il Black Lives Matter. Draymond Green è stato ancora più duro definendo coloro che hanno preso d’assalto il Campidoglio dei “terroristi”, descrizione condivisa anche da molti altri opinionisti e giornalisti sui social.

Questo dimostra come il sistema di polizia sia stato costruito contro le persone di colore. Per questa ragione le reazioni sono state diverse. Per questa ragione c’è chi può camminare, correre, irrompere nell’ufficio della portavoce del Congresso e mettere i propri piedi sulla sua scrivania, come fosse a casa sua sul divano.

Irrompere in un edificio, distruggere le finestre, rubare i leggii e tutte quelle cose… Quella non è una protesta, è un attacco terroristico. Quindi smettetela di descrivere queste persone allo stesso modo di chi semplicemente prende posizione, canta un coro e dice: “Vogliamo giustizia, vogliamo pace”. Smettetela di usare le stesse parole. È una mancanza di rispetto, è ridicolo ed è vergognoso continuare a chiamare queste persone “manifestanti”. Non sono dei fot***i manifestanti, sono dei fot***i terroristi.