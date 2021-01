Dryamond Green narra un incredibile aneddoto sulla prima volta che ha visto Kobe Bryant

Nella notte i Golden State Warriors sono riusciti a violare lo Staples Center, imponendo ai Los Angeles Lakers lo stop per 115-113.

Nel post partita Draymond Green, rispondendo ai giornalisti losangelini, ha raccontato anche un aneddoto riguardo la prima volta che ha incrociato Kobe Bryant, nel suo anno da rookie.

Ciò che ha impressionato maggiormente di lui è il riscaldamento prima della partita. Da rookie è buona norma arrivare al palasport quattro ore prima della partita e mentre stavo tirando è arrivato anche Kobe. Pensai subito: “Sono solamente le 16, cosa ci fa qui se si gioca alle 19:30?”. Mi misi a guardare ciò che faceva per allenarsi e rimasti impressionato, in quel momento ho capito che cosa significa essere un campione. Non dimenticherò mai quel pomeriggio, è stato impressionante.