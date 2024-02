Dubai alza ancora la posta per entrare in Lega Adriatica

Con l’adesione al campionato giovanile della squadra juniores di Dubai, la Falcons Academy, ha preso avvio il processo di inserimento nella ABA League dell’ambizioso progetto cestistico degli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, la decisione definitiva dei club proprietari deve ancora essere presa. L’impegno di Dubai nel partecipare al torneo balcanico, considerato come un passo preliminare all’iscrizione della squadra alla EuroLeague nel 2024-25 o al più tardi nel 2025-26, è evidenziato dall’ultima proposta presentata recentemente alla dirigenza della ABA.

Secondo il sito serbo Mozzart Sport, Dubai ha significativamente aumentato l’offerta, mettendo in gioco 4.500.000 dollari. Questa somma verrebbe impiegata per sostenere il campionato attraverso contratti di sponsorizzazione per le prossime tre stagioni, rappresentando un ulteriore sforzo economico rispetto all’idea iniziale che prevedeva un pagamento di $3.000.000 per due anni. La somma verrebbe destinata a coprire le spese di club, dirigenti e arbitri della Lega Adriatica durante i viaggi nel Golfo Persico nel triennio 2024-2027.

L’offerta include anche una clausola che prevede la possibilità di prolungare la permanenza di Dubai nella Lega Adriatica fino a cinque anni. Quando la proposta degli Emirati è stata presentata si pensava che la decisione finale sarebbe arrivata entro la fine di febbraio, con la firma e lo scambio dei documenti che avrebbero avuto luogo nel mese successivo. Probabilmente però i tempi slitteranno, tenendo conto che serve una decisione unanime dell’Assemblea della ABA League per consentire l’ingresso di una nuova squadra.