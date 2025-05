Dubai Basketball, che colpo: preso Dzanan Musa per la prossima stagione

Il Dubai Basketball inizia a scuotere il mercato europeo dopo un anno di “purgatorio” in ABA League, competizione in cui attualmente è 3° in classifica dietro Stella Rossa e Partizan Belgrado. La squadra degli Emirati Arabi, entrata in questa stagione nel panorama del basket europeo, l’anno prossimo potrebbe disputare una competizione come l’EuroLega, almeno secondo qualche rumors che indicherebbe Dubai come possibile ricevente di una delle wild card.

E il club non si nasconde, pensando in grande: è notizia delle scorse ore l’accordo, per il prossimo anno, con Dzanan Musa, star del Real Madrid. Il serbo TeleSport.rs parla di un contratto triennale da 10 milioni di euro complessivi, cifre che possono offrire solo le big di EuroLega, e nemmeno tutte. In questa stagione, Musa ha segnato 12.2 punti di media in EuroLega raggiungendo i Playoff col Real.

BREAKING: Dzanan Musa officially joins Dubai! 👀 As confirmed by our portal, a three-year deal worth €10 million has been finalized, and the current Real Madrid player will suit up for the AdmiralBet ABA League team based in Dubai next season. 👀 pic.twitter.com/FZADYd3fWU — TeleSport.rs (@TelesportRS) May 12, 2025

Attualmente Dubai, che si contenderà l’ABA League fino alla fine con le due big serbe, conta tra le proprie fila l’azzurro Awudu Abass, Leon Radosevic, Danilo Adjusic e l’ex Trento e Napoli JaCorey Williams.