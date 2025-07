Dubai Basketball, quant’è il budget per il debutto in EuroLega?

L’arrivo di Dubai Basketball nel panorama dell’EuroLega segna un momento storico per il basket internazionale. Con un debutto imminente nella massima competizione europea, l’attenzione si è concentrata non solo sulle sfide sportive, ma anche sull’ambizioso progetto economico che sostiene la squadra. Dejan Kamenjasevic, direttore generale di Dubai Basketball, ha recentemente svelato i dettagli finanziari che accompagneranno questa nuova avventura, offrendo una trasparenza senza precedenti nel mondo del basket.

Budget raddoppiato: 16 milioni di Euro per la competizione europea

Kamenjasevic ha annunciato che il budget di Dubai Basketball per la prossima stagione di EuroLeague ammonterà a ben 16 milioni di euro. Questa cifra rappresenta un balzo significativo rispetto ai 4 milioni di euro spesi nella stagione precedente, e posiziona il club come l’undicesima squadra più ricca della EuroLeague. Un investimento così consistente sottolinea le serie intenzioni di Dubai di non essere una semplice comparsa, ma un contendente serio e ambizioso fin dal primo anno.

Trasparenza finanziaria: un esempio nel mondo del basket

Ciò che rende ancora più notevole l’annuncio di Kamenjasevic è la sua dichiarazione che Dubai Basketball sarà l’unica squadra a rendere pubblici sia il budget totale che gli stipendi dei giocatori. Questa mossa, insolita nel panorama sportivo, mira a stabilire un nuovo standard di trasparenza e potrebbe influenzare futuri modelli di gestione dei club. L’obiettivo è chiaro: dimostrare un impegno verso la correttezza e l’apertura in un ambiente spesso caratterizzato da riservatezza finanziaria.

Obiettivo: essere competitivi in EuroLeague

Nonostante l’enorme aumento del budget e la nuova dimensione di squadra di EuroLega, Dubai Basketball è consapevole delle sfide che l’attendono. Essere la squadra con il maggior numero di trasferte in EuroLeague richiederà una gestione logistica impeccabile e una preparazione atletica superiore. Tuttavia, il club ha già dimostrato la sua capacità di competere ad alto livello, raggiungendo le vette della ABA League con un budget decisamente inferiore.

La visione a lungo termine, guidata da coach Jurica Golemec e dal suo staff, è quella di una crescita costante, stagione dopo stagione. L’obiettivo non è solo competere, ma affermarsi come una presenza stabile e di successo in EuroLeague, consolidando la reputazione di Dubai come un nuovo polo di eccellenza nel basket.

