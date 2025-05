Dubai Basketball vuole l’EuroLega e lo dimostra col mercato: non solo Musa…

Il Dubai Basketball nella prossima stagione potrebbe partecipare all’EuroLega: l’annuncio non c’è ancora, ma la squadra degli Emirati Arabi, che in questa stagione ha disputato l’ABA League nei Balcani, sta dimostrando col mercato di voler stare tra le grandi d’Europa. Ieri era stato anticipato l’accordo con Dzanan Musa, in arrivo in estate dal Real Madrid, ma la star bosniaca non sarà l’unico colpo di mercato di Dubai.

Secondo Chama de Lucas, popolare giornalista sportivo spagnolo, il Dubai Basketball avrebbe nella propria lista anche i nomi di Mfiondu Kabengele, attualmente alla Reyer Venezia, e di McKinley Wright IV, MVP della stagione regolare in ABA League con il Buducnost. Kabengele, reduce da una grande annata in laguna, ha su di sé gli occhi di varie squadre di EuroLega e nei giorni scorsi era stato accostato anche al Real Madrid.

L’obiettivo del club, secondo de Lucas, sarebbe proprio quello di dimostrare con i fatti, leggasi colpi di mercato, di essere la candidata ideale per ricevere una delle wild card dall’EuroLega.