Due donne arbitreranno la partita tra Charlotte e Orlando: prima volta in NBA

Da qualche anno sono aumentate le donne-arbitro presenti in NBA, ora a quota 5 dopo l’introduzione, proprio da questa stagione, di Simone Jelks. Stanotte, in occasione della gara tra Charlotte Hornets e Orlando Magic, la Lega scriverà una pagina importante della sua storia, almeno dal punto di vista simbolico: Natalie Sago e Jenna Schroeder arbitreranno insieme a Sean Wright, sarà quindi la prima volta che due donne arbitreranno la stessa partita.

Il mese scorso Becky Hammon, assistente di Gregg Popovich agli Spurs, era diventata la prima donna ad allenare in una partita NBA.

