Due scambi per i Chicago Bulls: arrivano Anfernee Simons, Mike Conley e non solo

I Chicago Bulls sono particolarmente attivi sul mercato nelle ultime ore: la franchigia ha concluso ben due scambi in vista della trade deadline di dopodomani, 5 febbraio. I Bulls hanno prima completato una trade a tre squadre con Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons: nell’ambito di questo scambio hanno ottenuto Mike Conley Jr e Jaden Ivey, mentre Kevin Huerter e Dario Saric sono finiti ai Pistons. Minnesota ha ottenuto solo uno swap di scelte del primo turno al Draft 2026 (protetto), ma ha liberato spazio salariale: una mossa per tentare l’assalto a Giannis Antetokounmpo? I T’Wolves sono tra le squadre pretendenti insieme a Heat, Warriors e Knicks.

Just in: Chicago, Minnesota and Detroit have agreed to a multi-team deal that sends Jaden Ivey and Mike Conley Jr. to the Bulls and Kevin Huerter and Dario Saric to the Pistons, sources tell ESPN. Detroit also receives a 2026 first-round protected swap from Minnesota. pic.twitter.com/pgxqr1WT90 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Ma i Bulls non si sono fermati qui: poco fa hanno concluso un altro scambio con i Boston Celtics. Chicago ottiene Anfernee Simons, cedendo invece a Boston il centro montenegrino Nikola Vucevic. Le due squadre si scambiano anche due scelte del secondo turno al Draft. Simons in questa stagione, la prima ai Celtics, stava segnando 14.2 punti di media, mentre Vucevic, ai Bulls dal 2020, era forse il miglior giocatore della franchigia con 16.9 punti e 9.0 rimbalzi di media.

Nel dettaglio quindi: