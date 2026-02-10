Duncan Robinson si disinteressa della MAXI RISSA tra Pistons e Hornets: Lou Williams lo attacca

Ieri notte in NBA c’è stata una rissa come non se ne vedevano da tempo. Durante la partita tra Detroit Pistons e Charlotte Hornets, uno scontro tra Jalen Duren e Moussa Diabaté ha fatto scoppiare uno scontro che ha visto coinvolti tanti giocatori e membri dei rispettivi staff, in particolar modo attivamente Miles Bridges e Isaiah Stewart. Alla fine tutti i 4 giocatori menzionati sono stati espulsi, così come il coach di Charlotte, Charles Lee: la NBA probabilmente ufficializzerà diverse partite di squalifica per gli atleti coinvolti. Chi non ha preso parte alla rissa è stato Duncan Robinson: la guardia dei Pistons è stato oggetto di ironia sui social proprio per il suo disinteresse verso quanto stava accadendo a pochi metri di distanza. Invece di intervenire nello scontro, Robinson si è girato e si è lentamente allontanato.

Un comportamento che ha fatto sorridere molti, ma non Lou Williams. L’ex veterano NBA ha criticato aspramente Robinson per il suo atteggiamento e la mancata difesa dei compagni durante la rissa: “L’unico con cui sono arrabbiato è Duncan Robinson. Ha dato una brutta immagine. Ascolta, ci sono momenti in cui il tuoi compagni agiscono come non si fidino di te, ora ti sei guadagnato questa mancata fiducia… Devi almeno andare lì in mezzo e cercare di trascinare via un compagno, fai qualcosa! Non puoi voltare le spalle ai ragazzi mentre si stanno picchiando” ha detto durante il podcast Run It Back.