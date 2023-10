Dunkest FantaNBA, ecco tutte le novità per la stagione 2023-2024

È già tempo di ripartire per la nuovatargato Dunkest.

Con il mercato NBA che ci ha regalato tante gustose novità, abbiamo provveduto a caricare la lista dei giocatori NBA con tutte le nuove quotazioni Dunkest.

Da questo momento è possibile creare la tua fanta squadra NBA 2023/24 via app e web.

Quest’anno BasketUniverso ha creato il suo campionato di FantaNBA su Dunkest. Puoi unirti tramite questo codice unione (da inserire nella modalità campionati):

Le nuove funzioni del gioco

Prima di iniziare a scegliere i giocatori che faranno parte del tuo fanta roster, però, vogliamo presentarti le moltissime novità che abbiamo introdotto.

Una delle più importanti è il ritorno della versione desktop, in questa stagione oltre che da app (Android e Apple) sarà possibile giocare anche da sito mobile.

Ecco le principali nuove funzionalità (in aggiornamento QUI):

Sito Web: come detto in precedenza, abbiamo reintrodotto nuovamente la possibilità di giocare direttamente anche da sito web fantasy.dunkest.com. Bonus Capitano: un’altra grande novità è il bonus capitano, che da questa stagione (sia per la modalità classica che per il draft) moltiplicherà il suo punteggio x1,5. Campionati pubblici: un grande ritorno, ovvero la possibilità di creare o unirsi a campionati pubblici dove trovare centinaia di appassionati di Dunkest. Chat di Campionato: sia per i campionati privati che quelli pubblici, l’admin potrà aggiungere il link a un Gruppo Whatsapp o Telegram, in modo che i partecipanti possano parlarsi e rimanere in contatto ra di loro. Notifiche: un’altra novità molto importante è l’introduzione di notifiche personalizzate. Grazie a questa nuova funzionalità, ogni utente riceverà una notifica personalizzata nel caso in cui ci fossero novità riguardanti i giocatori in rosa. Cards: nella scorsa stagione sono state introdotte le cards (qua trovate tutti i dettagli) e già dal mese di ottobre arriveranno gli eventi speciali. Tool Statistici: le statistiche sono una parte fondamentale del gioco e ci siamo mossi per mettervi a disposizione un portale sempre più aggiornato e potente per ogni vostra necessità. (Coming soon) Nuovo Season Pass: anche lato vantaggi ci sono importanti novità. Le lineups e gli infortunati torneranno ad essere free, mentre con il Seson Pass si avranno molti altri vantaggi che vi annunceremo nei prossimi giorni. Giocatori a riposo: i giocatori che per motivi di calendario prenderanno il punteggio medio, da questa stagione NON potranno essere messi capitano. Ottimizzazione Scoring System: i punteggi sono alla base del fantabasket e uno dei nostri più grandi obiettivi è cercare di ottimizzarli in modo da renderli più precisi e stimolanti. Viene re-introdotta la stoppa subita, mentre viene eliminato il malus per l’uscita per falli.

Questa è solamente una prima lista di novità. Come vi abbiamo detto nella scorsa stagione, abbiamo iniziato un nuovo percorso che ci permette di apportare continui aggiornamenti per rendervi l’esperienza su Dunkest ogni giorno migliore.

Listone Fantabasket Dunkest NBA 2023/24

Per semplificare la vita a tutti gli amanti della modalità draft, qui sotto abbiamo reso disponibile al download il Listone Dunkest NBA 2023/24 in formato excel, in modo da poter già fare l’asta nei prossimi giorni.

Ricorda che a partire dalla Giornata 1, nella nostra sezione Statistiche troverai il Listone Dunkest con annesse tutte le statistiche aggiornate di ciascun giocatore, compresi crediti, punti dunkest (PDK), plusvalenze.

Hai altri dubbi?