Durant, amico di Mike James, presente a gara-4 tra Monaco e Oly, ci sarà anche per gara-5 ad Atene

Olympiacos-Monaco è una bellissima seria. Forse la più bella di questi playoff di EuroLega. E anche Kevin Durant, amico di Mike James, lo sapeva. Infatti il fenomeno dei Brooklyn Nets, che l’anno scorso ha giocato mezza stagione con uno dei migliori giocatori che l’EuroLega abbia mai visto, ieri sera era presente a Monaco per gara-4 tra i greci e i monegaschi.

Non è finita qui però. Kevin Durant sarà anche ad Atene per gara-5 tra il Monaco di Mike James e l’Olympiacos Pireo di Kōstas Sloukas, come annunciato dal giornalista di Eurohoops, Dionysis Aravantinos.

KD should travel to Greece next week to witness a win-or-go home Game 5 between Olympiacos and Monaco in one of the craziest atmospheres in the world. @TheNatural_05 @KDTrey5

— Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) April 29, 2022