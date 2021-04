Kevin Durant e Mike Conley si sono ora uniti al leggendario Kobe Bryant dei Los Angeles Lakers come unici giocatori NBA ad aver vinto un Oscar, secondo Marc Stein del New York Times.

L’ala dei Brooklyn Nets e l’esterno degli Utah Jazz sono stati produttori esecutivi del cortometraggio “Two Distant Strangers”, che ha recentemente vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio live-action. Condividono anche l’Academy Award con il business manager di Durant, Rich Kleiman.

Giusto per ricordare ai più giovani, la defunta icona dei Lakers e storica leggenda NBA ha vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio animato nel 2018 intitolato “Dear Basketball”.

