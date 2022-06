Durant è davvero pronto a firmare con il Barcelona in estate?

Draymond Green, un pilastro dei Golden State Warriors che affronteranno i Boston Celtics nelle Finals NBA del 2022, ha discusso del futuro di Kevin Durant nel podcast di Colin Cowherd e ha ribadito la volontà dell’ala dei Brooklyn Nets a unirsi prima o poi al Barcelona:

“Certo che mi interesso della vita di Kevin Durant perché è mio fratello (hanno giocato insieme ai Golden State Warriors dal 2016 al 2019) e voglio sempre che faccia bene ovunque si trovi. Che sia qui a Brooklyn o che decida di voler andare a giocare al Barcelona il prossimo anno in EuroLega”, ha detto Green.

Kevin Durant ha 33 anni e ha un contratto con i Brooklyn Nets fino al 2026. In questa stagione ha guadagnato più di 42 milioni di dollari e nel suo ultimo anno con i Nets guadagnerà più di 54 milioni.

Come potete ben immaginare, nonostante i contratti di EuroLega stiano salendo, stiamo parlando di cifre impensabili per l’Europa, anche quella di oggi. Però non è da escludere che tra qualche anno vedremo davvero Kevin Durant con la maglia del Barcelona, è stato lui stesso a dirlo, come potete leggere qui.

Inoltre KD è stato di recente a vedere gara-4 e gara-5 del Monaco del suo amico Mike James a Monaco e poi ad Atene, in casa dell’Olympiacos.