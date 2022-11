I Brooklyn Nets non stanno esattamente iniziando alla grande la stagione NBA 2022-23, ma Kevin Durant sta facendo tutto il possibile in campo per stabilizzare la sua squadra. Questa notte in una vittoria per 109 a 107 contro i Portland Trail Blazers in trasferta, Durant si è dimostrato di nuovo al top della forma, eguagliando anche una rara striscia NBA vista l’ultima volta da Michael Jordan più di 30 anni fa, secondo StatMuse.

Serie più lunga di partite da 25 punti all’inizio di una stagione:

16 — MJ nel 1988-89

16 — KD in questa stagione

Il record è di Wilt (80 nel 1961-62).

Con Kyrie Irving ancora sospeso, gran parte della responsabilità dei canestri dei Nets ricade sulle spalle di Kevin Durant che è entrato nella partita di Portland con una media di 30,3 punti in questa stagione, mentre tirava con il 52,4% dal campo e il 35,5% da dietro l’arco.

Kevin Durant ha terminato la gara contro i Blazers con 35 punti, mandando a referto 13 dei suoi 22 tentativi dal campo e 8 su 10 dalla linea del tiro di libero.

Questa volta, però, Durant, che ha giocato alla Jordan, è stato in grado di ottenere una grande mano da Ben Simmons, che ha mostrato parte della sua vecchia forma con i Philadelphia 76ers scrivendo quasi una tripla doppia di 15 punti, 12 rimbalzi e 7 assist, con la solita grande difesa.

