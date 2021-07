Kevin Durant è diventato durante la partita contro la Repubblica Ceca il miglior marcatore di sempre di Team USA alle Olimpiadi, superando Carmelo Anthony.

Il fenomeno dei Brooklyn Nets sta dando spettacolo in questa competizione, così come ha fatto a Londra e a Rio de Janeiro, dove in entrambe le edizioni ha vinto l’oro olimpico.

Easy. Money. KD passes Melo’s U.S. Olympic Men’s Team scoring record in just 19 games.pic.twitter.com/tdj13CQmVd — USA Basketball (@usabasketball) July 31, 2021

Si tratta di un record incredibile perché è riuscito a metterlo a segno in soltanto 19 partite. WOW.