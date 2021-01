Durant paragona il trasferimento di Harden ai Brooklyn Nets come un cambio di scuola

Kevin Durant non è esattamente un estraneo a James Harden, avendo giocato insieme agli Oklahoma City Thunder. Perciò non ci è voluto molto perché Durant pensasse a una perfetta analogia con la situazione ancora incerta di Harden con i Brooklyn Nets. In una storia di Malika Andrews di ESPN, a KD è stato chiesto delle prime battaglie di The Beard con i Nets. Durant ha detto che è proprio come una situazione scolastica.

“Si sente come se si fosse appena trasferito in una nuova scuola e sta cercando di capire i compagni. E ci vorrà del tempo per capire chi sono i tuoi compagni di squadra, quali sono le tue rotazioni nel gioco, quando essere aggressivi, quando segnare, quando passare”.

È vero, Harden non è stato esattamente spettacolare nelle sue prime sei partite con i Nets, in particolare quando Kyrie Irving è tornato dal suo periodo sabbatico. Nelle ultime quattro partite, il mancino ha segnato solo 18 punti di media. Anche se sembra impressionante per la maggior parte dei giocatori, Harden non è come la maggior parte dei giocatori. Vale a dire, ha guidato la NBA nel punteggio nelle ultime tre stagioni. Ma forse più significativo per l’ex MVP è che ha preso solo 11,5 tiri ad allacciata di scarpe.

