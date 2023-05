Durant sarà in Call of Duty: tutta l’invidia di Devin Booker

La guardia dei Phoenix Suns, Devin Booker, ama Call of Duty. Sfortunatamente per lui, non ha un personaggio con il suo volto nel gioco.

L’ala dei Suns, Kevin Durant, farà parte dell’aggiornamento stagionale del gioco rilasciato il 10 maggio come operatore. Durant sarà in un “pacchetto Store Bundle a tempo limitato che verrà rilasciato con la stagione 03 Reloaded”, secondo Call of Duty.

Easy Money Sniper is drafted to Call of Duty for his rookie season 🏀 Kevin Durant will be available in a special, limited-time Store Bundle to be released during Season 03 Reloaded. pic.twitter.com/qJkZolNoEr — Call of Duty (@CallofDuty) May 3, 2023

A Booker è stato chiesto del personaggio di Durant dopo l’allenamento di mercoledì.

“Non me ne ha nemmeno parlato”, ha detto Booker. “L’ho stuzzicato stamattina dicendo: ‘Non me lo avresti nemmeno fatto sapere? Ottieni un codice o qualcosa del genere. Sono geloso!”

Durant ha detto che avrebbe dato a Booker un codice, che si presume fosse per il suo personaggio.

“È piuttosto bello, gioco molto a Call of Duty. Ho solo pensato che sarebbe stato divertente farne parte”.

“Ho un sacco di persone che chiedono codici amico, quindi devo prendermi cura di Book.”

Booker e Durant hanno portato un carico pesante per i Suns nei playoff NBA del 2023. Booker ha detto che nella serie del primo turno della squadra si è divertito con Call of Duty nel giorno libero prima di gara.2.

