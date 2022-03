Durant su Irving: “Kyrie è frustrato perché vorrebbe giocare in casa”

La star dei Brooklyn Nets, Kyrie Irving, sta lottando per nascondere le sue frustrazioni per la sua incapacità di prendere parte alle partite casalinghe dei Nets a causa delle attuali normative contro il COVID-19 nella città di New York. Tramite Nick Friedell di ESPN, Kevin Durant ha confermato che Irving è “frustrato” per non essere in grado di scendere sul parquet del Barclays Center, ma KD ha una visione positiva della situazione. Durant ha ammesso che, sebbene sia un peccato che Irving non possa giocare, la squadra deve rimanere paziente perché sente che la loro finestra di campionato si estende ben oltre questa stagione.

Durant sa che non c’è molto che può fare per accelerare il processo per avere Irving anche in campo a New York, da non vaccinato. Quindi, il suo piano è di sedersi e lasciare che le cose si svolgano. Se le cose non funzioneranno necessariamente per i Nets quest’anno, spero stiano costruendo una dinastia che potrebbe produrre risultati negli anni a venire.

“È frustrante per lui non essere in grado di giocare”, ha detto Durant tramite ESPN. “Pensava che questa roba sarebbe stata annullata a quest’ora, saremmo stati molto più in alto. Ma è la situazione in cui ci troviamo, dobbiamo affrontarla, deve affrontarla. Confidando che verrà presto capito. Non ho idea di cosa possa succedere, ma sono solo fiducioso che le cose si risolveranno da sole”.

Leggi anche: Zion Williamson non giocherà in questa stagione