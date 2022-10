Dušan Ristić, ex giocatore della Germani Pallacanestro Brescia nella stagione 2020-2021 e ora in forza al Fuenlabrada, ha voluto dire la propria rispetto al solito paragone tra EuroLega e NBA.

Secondo il serbo la regular season del massimo campionato europeo per club è più emozionante di quella della Lega americana:

“Senza contare i playoff NBA, la stagione regolare di EuroLeague è il miglior basket del mondo. Punto”.

Not counting the NBA playoffs, the regular season of EuroLeague is the best basketball in the world. Period. — Dušan Ristić (@ristic_dusan) October 14, 2022

Naturalmente è un’affermazione molto forte quella di Dušan Ristić ma il percepito è comprensibile. In Europa giochiamo ogni gara di regular season quasi come se fosse l’ultima, impiegando i migliori giocatori. In NBA tendono a centellinare i propri fenomeni così da essere pronti per i playoff. La difesa che si vede durante la nostra stagione regolare, per esempio, non ha nulla a che vedere con quella americana.

Poi è ovvio che è difficile fare confronti tra i due campionati perché hanno due logiche completamente diverse. In NBA più di una squadra su due gioca la post season, in Europa solo 8 su 18 e la possibilità di staccarsi dalla vetta è sempre dietro l’angolo. Bastano 3 sconfitte di fila per rischiare di non giocare i playoff, soprattutto perché non tutti i roster sono strutturati per giocare i back-to-back.

