Dwight Howard ha scelto dove giocherà per tentare un ritorno in NBA

Dopo oltre un mese di rumors, alcuni anche legati all’Italia, Dwight Howard ha finalmente scelto il proprio futuro. L’obiettivo del centro ex Magic e Lakers è sempre quello di tornare in NBA, nonostante i 38 anni appena compiuti. Secondo quanto riportato da Shams Charania, Howard avrebbe deciso di firmare per gli Strong Group Philippine, squadra filippina che rappresenterà la Nazione ai prossimi Dubai International Basketball Tournament.

Si tratta di un torneo che avrà sede a Dubai dal 19 al 28 gennaio e vedrà la partecipazione di diverse squadre asiatiche. Il contratto di Howard sarà solo di 2 settimane per il momento, con l’obiettivo di attirare l’attenzione e avere una possibilità in NBA molto presto.

La scorsa stagione, Dwight Howard ha giocato a Taiwan.