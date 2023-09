Dwight Howard incontrerà i Golden State Warriors nei prossimi giorni

Già da qualche mese, sui propri social e nelle interviste, Dwight Howard sta parlando di un ritorno in NBA. Il centro, tre volte Difensore dell’Anno, ha disputato la scorsa stagione a Taiwan proprio perché non era riuscito a trovare un contratto soddisfacente negli States. Secondo Shams Charania, la prossima settimana Howard incontrerà i Golden State Warriors, alla ricerca di un lungo da aggiungere alle proprie rotazioni dopo la firma di Usman Garuba come two-way contract.

Howard oggi ha 37 anni, a dicembre ne compirà 38, e non è di sicuro al top della forma fisica. Sono diversi anni che i problemi alla schiena lo tormentano, anche se questo non gli ha impedito di avere un ruolo importante nella conquista dell’anello con i Lakers nel 2020. Proprio ai giallo-viola era tornato nella stagione 2021-22, ma con minor successo: dopo 60 partite con 6.2 punti e 5.9 rimbalzi di media il suo contratto non era stato rinnovato.

Eight-time NBA All-Star Dwight Howard will meet with the Golden State Warriors next week, sources tell @TheAthletic @Stadium. The team has been exploring signing a reserve veteran big man, and now the 2020 Lakers championship center will visit with Warriors officials soon.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 15, 2023