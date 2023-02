Dwight Howard parteciperà al Three-point Contest a Taiwan

Nella sua carriera NBA, anche nei tanti anni in cui dominava sotto canestro, Dwight Howard ha sempre avuto come pecca quella di non avere un gioco perimetrale. In 18 stagioni nella Lega, Howard ha tirato 103 volte da tre punti (ma 35 nelle ultime due stagioni), realizzando solo il 21% dei tiri. Ora che però si è trasferito a Taiwan, dove ha ripreso a farla da padrone nonostante le sconfitte della sua squadra, ultima in classifica, e qualche acciacco dovuto all’età, è diventato un grande tiratore, almeno come volume di tiri. All’esordio, qualche mese fa, Howard aveva tirato 10 volte da tre punti, segnando 2 volte.

In 6 partite con i Taoyuan Leopards, Howard ha tirato 27 volte da tre punti segnando 5 volte, abbastanza in linea con le sue percentuali NBA. Nonostante questo, a Taiwan lo hanno chiamato per l’All Star Game. Non solo come membro delle due squadre in campo, ma anche come partecipante del Three-point Contest. Al momento Dwight Howard è la più grande star del basket taiwanese, probabilmente in generale anche della storia del campionato asiatico.

La sua presenza ad una competizione del genere sarà sicuramente un modo per attirare l’attenzione mediatica e coinvolgere i tifosi, che già nei mesi scorsi erano stati letteralmente estasiati dalla firma di Howard, ex superstar NBA. Pochi giorni fa l’ex Magic e Lakers aveva pubblicato un video sui social in cui tirava da dietro l’arco. “Ho sempre saputo tirare, le leggi sulle armi dove mi trovavo però non me lo permettevano” ha scritto Howard. Una battuta forse infelice, viste le reali leggi sulle armi negli USA e le percentuali in carriera da tre punti.