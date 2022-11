Dwight Howard si deve fermare: infortunio a Taiwan

Nelle prime due gare del campionato di Taiwan, Dwight Howard ha dominato. Il centro ha sfiorato due triple-doppie con gli assist, segnando 30.5 punti di media con 17.0 rimbalzi e 9.5 assist. Domani Howard sarebbe dovuto scendere in campo per la terza volta con i suoi Taoyuan Leopards, ma non potrà farlo a causa di un infortunio al ginocchio.

L’infortunio di Howard non è grave, ma lo costringerà a saltare almeno 2 settimane. Nel frattempo potrebbe essere raggiunto a Taiwan da un’altra vecchia gloria della NBA.

Per la sua scelta di trasferirsi a Taiwan, Dwight Howard è anche stato criticato dal suo rivale di sempre Shaquille O’Neal. Nei giorni scorsi Shaq aveva detto che “chiunque dominerebbe contro avversari alti 1 metro e 70”. Howard ha risposto duramente: “Smettila di odiare. Ho visto un tuo video dove parli di me che gioco a basket a Taiwan e dici che sono in una Lifetime Fitness League. Non mancare di rispetto ai miei compagni, a questo campionato e alle persone di Taiwan in questo modo. È pura mancanza di rispetto e odio. Sei troppo vecchio per odiare, e anche troppo grosso. Dovresti essere superman, il superman originale”.