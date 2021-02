Dwyane Wade pensa che stiamo vedendo il miglior LeBron James di sempre

Dwyane Wade si è unito al podcast No Chill con Gilbert Arenas di recente e ha approfondito una varietà di argomenti. Una delle principali discussioni riguardava il gioco del suo ex compagno di squadra e buon amico LeBron James.

The King gioca ancora a livelli da MVP nel suo diciottesimo anno in NBA e Wade non può che meravigliarsi di come LeBron possa ancora influenzare il gioco in una moltitudine di modi, specialmente in attacco.

“Ora guardo le sue partite e dico: ‘Ha un punto debole nel suo gioco?’. Adesso fa tutto. Conosce il midrange, può metterti in difficoltà in qualsiasi modo. Ti può schiacciare in testa quando vuole. La sua capacità di vedere il campo è molto migliore ora”.

Wade ha persino interpretato in modo audace la versione 36enne di LeBron.

“Sento che questo è il miglior LeBron che abbia mai visto”.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.