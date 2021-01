Dwyane Wade rivela un aspetto importante sulla trade di Harden che stiamo trascurando

L’idea dei tifosi era che i Brooklyn Nets avrebbero avuto difficoltà con tre superstar dopo l’acquisizione di James Harden. Dwyane Wade, tuttavia, ha recentemente presentato un motivo convincente per cui la trade per Harden potrebbe effettivamente raccogliere il successo per Brooklyn.

Dopo il magnifico debutto dei Nets di Harden contro gli Orlando Magic, The Flash ha notato che The Beard sembra davvero felice per la prima volta in questa stagione e potrebbe concentrarsi ancora una volta solo sul basket di alto livello.

“Parliamo di questa storia: James Harden sembra felice e non c’è nessun prezzo per quella sensazione. Avrebbe potuto gestire meglio le cose. SÌ! Ma potremmo farlo tutti. Sono felice per questo black man”.

Let’s talk about this narrative: James Harden looks happy and there’s no price tag for that feeling. Could he have handle things better. YES! but couldn’t we all. Im happy for this black man 👏🏾 pic.twitter.com/n1Sm5hhG9a — DWade (@DwyaneWade) January 17, 2021

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.