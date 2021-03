È buyout tra Blake Griffin e i Detroit Pistons: ci sono già 5 squadre interessate

Come ci si aspettava, alla fine il buyout è stato l’unica soluzione percorribile per i Detroit Pistons e Blake Griffin, nonostante i tentativi di metterlo sul mercato per una eventuale trade. Il lungo, 6 volte All Star, diventerà quindi free agent tra pochi giorni e sarà molto corteggiato: su di lui, secondo Marc Stein, ci sarà l’interesse di almeno 5 franchigie che puntano al titolo o almeno ai Playoff.

I nomi che sono circolati sono quelli di Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets, Miami Heat e Golden State Warriors. Presumibilmente il prossimo contratto di Griffin sarà al minimo salariale visto che percepirà comunque parte dei 36.5 milioni di dollari previsti dall’accordo con i Pistons in questa stagione (e quasi 39 l’anno prossimo). Come noto, il giocatore ha già vestito la maglia dei Clippers nella prima parte della sua carriera, lasciandosi però in malo modo quando Steve Ballmer, proprietario della franchigia, decise di cederlo pochi mesi dopo avergli rinnovato il contratto. Adrian Wojnarowski, il primo a dare la notizia, ha menzionato invece Nets, Warriors, Heat e Blazers come possibili destinazioni di BG.

The Lakers, Clippers, Nets, Heat and Warriors are among the teams that have expressed interest in Blake Griffin when he becomes an unrestricted free agent, league sources say — Marc Stein (@TheSteinLine) March 5, 2021

In questa stagione Griffin sta mantenendo 12.3 punti, 5.2 rimbalzi e 3.9 assist di media, i numeri più bassi della sua carriera.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.