È finito l’amore tra Devin Booker e la bellissima Kendall Jenner?

La guardia tiratrice dei Phoenix Suns, Devin Booker, e la bellissima della famiglia Kardashian, Kendall Jenner, hanno deciso di interrompere il loro fidanzamento. Si frequentavano seriamente da ormai due anni.

Il rumors arriva tramite Kelly Gilmore di E! News la quale ha rivelato che i due ex piccioncini avevano attraversato un “periodo difficile” e si erano lasciati per quasi due settimane.

It's game over for Kendall Jenner and Devin Booker after 2 years together. 💔 https://t.co/7RzwVBygol pic.twitter.com/SNS3mXTr4p

— E! News (@enews) June 22, 2022