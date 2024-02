È giusto che LeBron e Bronny giochino insieme in NBA? Ecco la risposta di Austin Rivers

Non è un segreto che LeBron James spera di poter giocare al fianco di suo figlio, Bronny James, nell’NBA ma Austin Rivers non è d’accordo.

Bronny è attualmente una matricola a USC e potrebbe dichiararsi per il Draft NBA 2024 alla fine di questa stagione. LeBron, nel frattempo, ha una player option nel suo contratto che gli permetterebbe di diventare free agent e di unirsi a qualsiasi squadra NBA scelga la guardia dei Trojans se i Lakers non lo sceglieranno.

Ma vale la pena ricordare che l’analista di ESPN, Austin Rivers, figlio dell’allenatore dei Milwaukee Bucks, Doc Rivers, non pensa che questa sia una buona idea per nessuna delle parti coinvolte. Austin ha giocato per Doc ai Clippers dal 2015 al 2018.

Durante una recente puntata, l’ex Austin Rivers ha parlato della sua valutazione di Bronny sia dentro che fuori dal campo e ha fatto riferimento alla sua esperienza di giocatore di basket con un padre famoso, come nel caso di LeBron.

“Non voglio vedere Bronny giocare con LeBron. Lui che viene scelto e gioca con suo padre, non voglio che quella negatività gli arrivi. Non se lo merita. Ha bisogno di giocare in un posto dove possa ritagliarsi la propria identità”.

